14 دولة تنافسوا في مهرجان الألعاب المائية بالغردقة

اختتمت فعاليات مهرجان الألعاب المائية بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة ١٤ دولة، واحد من أهم المهرجانات الرياضية في مصر، ويتمتع بشعبية كبيرة بين الرياضيين والمشجعين على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

أقيم المهرجان بالتعاون بين فريق Fly Event والإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبحضور العديد من المسؤولين والشخصيات الهامة في المجال الرياضي والسياحي.

ضم المهرجان عدداً من الأنشطة المائية تنوعت مابين رياضة الطيران الشراعي (الكايت سيرفينج)، والتزحلق علي الماء (الويك بورد) والإبحار بالمراكب الشراعية، والتجديف، بمشاركة لاعبين مصريين ودوليين تنافسوا للفوز بجوائز مالية وصل قدرها إلى ٣٥٠ ألف جنية مصري.

شهد الفعاليات الدكتور شريف السمرا المدير التنفيذي للمهرجان، و أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات والأحداث الرياضية، وأعضاء الإدارة ،محمد عاشور رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بالجونه وممثلين عن إدارة الجونة والاتحاد المصري للشراع.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة علي أن مهرجان الألعاب المائية بالغردقة يعد فرصة هامة لتعزيز السياحة الرياضية في مصر، ويساهم في نشر الوعي الرياضي، مقدماً الشكر والتقدير للفريق المنظم على الجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الرياضية.

نوه وزير الشباب والرياضة إلى دعم الوزارة للأحداث الرياضية والعمل على التنمية الرياضية داخل المجتمع، مشيراً إلى العمل على توفير كافة الإمكانيات وتقديم كل الدعم اللازم في ضوء التوسع في إقامة الفعاليات والأحداث الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

فيما أكد المسئولون عن تنظيم المهرجان على أن هذه الفعالية تعد فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية في مصر وجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم، ويساهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر في المجال الرياضي والترويج للسياحة الرياضية في البلاد.