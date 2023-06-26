عاجل
النيابة العامة تتحفظ على ملف عقار سيدى بشر المنهار بالإسكندرية سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى الصحة تدفع بـ 12 سيارة إسعاف لإنقاذ ضحايا حادث عقار ميامي
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

14 دولة تنافسوا في مهرجان الألعاب المائية بالغردقة

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت فعاليات مهرجان الألعاب المائية بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة ١٤ دولة، واحد من أهم المهرجانات الرياضية في مصر، ويتمتع بشعبية كبيرة بين الرياضيين والمشجعين على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

txt

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام مبادرة كن رائد أعمال مبدع

أقيم المهرجان بالتعاون بين فريق Fly Event والإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبحضور العديد من المسؤولين والشخصيات الهامة في المجال الرياضي والسياحي.

ضم المهرجان عدداً من الأنشطة المائية تنوعت مابين رياضة الطيران الشراعي (الكايت سيرفينج)، والتزحلق علي الماء (الويك بورد) والإبحار بالمراكب الشراعية، والتجديف، بمشاركة لاعبين مصريين ودوليين تنافسوا للفوز بجوائز مالية وصل قدرها إلى ٣٥٠ ألف جنية مصري.

شهد الفعاليات الدكتور شريف السمرا المدير التنفيذي للمهرجان، و أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات والأحداث الرياضية، وأعضاء الإدارة ،محمد عاشور رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال بالجونه وممثلين عن إدارة الجونة والاتحاد المصري للشراع.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة علي أن مهرجان الألعاب المائية بالغردقة يعد فرصة هامة لتعزيز السياحة الرياضية في مصر، ويساهم في نشر الوعي الرياضي، مقدماً الشكر والتقدير للفريق المنظم على الجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الرياضية.

نوه وزير الشباب والرياضة إلى دعم الوزارة للأحداث الرياضية والعمل على التنمية الرياضية داخل المجتمع، مشيراً إلى العمل على توفير كافة الإمكانيات وتقديم كل الدعم اللازم في ضوء التوسع في إقامة الفعاليات والأحداث الرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

فيما أكد المسئولون عن تنظيم المهرجان على أن هذه الفعالية تعد فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية في مصر وجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم، ويساهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر في المجال الرياضي والترويج للسياحة الرياضية في البلاد.

مواد متعلقة

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

اللواء محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة عيد الأضحى

يوم عرفات .. أدعية يجب الإكثار منها في الحج الأكبر

حفلات عيد الأضحى 2023.. نبيل شعيل في الكويت
الجريدة الورقية