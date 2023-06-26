بث مباشر| صلاة الظهر من بيت الله الحرام

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يوم التروية

دعاء يوم التروية.. يحرص الكثيرون على الإكثار من الأدعية في يوم التروية 2023، لما له من فصل وثواب كبير اضافة الى الاستجابة حيث يعد الدعاء من أقرب العبادات عند الله عز وجل.

وقد ورد في قول الله تعالى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"، وفيما يلي نقدم لكم أفضل الأدعية المستجابة يوم التروية:

سر تسمية يوم التروية بهذا الاسم

وسمي اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية، حيث أن الناس كانوا يتروون من الماء فيه يعدونه ليوم عرفة، وقيل: نسبة إلى التجمع العظيم للحجاج في صعيد عرفات، حيث أن كلمة "تروية"، تعني "الازدحام" أو "التجمع"، وقديما كانت هذه المنطقة مشهورة بالازدحام الشديد، وتعرف باسم منطقة التروية.

يوم التروية

دعاء يوم التروية

لم ترد في السنة النبوية صيغة محددة لدعاء يوم التروية، لكن يمكن التضرع إلى الله بالعديد من صيغ الدعاء في هذا اليوم طلبا للرحمة والمغفرة،

الأدعية المأثورة في يوم التروية:

“اللهم مع صباح التروية، نسألك أن تروي هذه القلوب التي باتت عطشى إلى رحمتك، اللهم اجبرنا وارحمنا وأقبلنا وردّنا إلى دينك ردًا جميلًا”.

“ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا”.

اللهم أصبحنا لكَ حامدين شاكرين لا نعبد إلا إياك يا ربّ العرش العظيم، نسألك مع نفحات الخير القادمة من يوم التروية، أن تُبارك لنا في الطّاعات، وأن ترزقنا السّداد والتّوفيق إلى فعل الخير، واجتناب المُنكرات".

“أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير".

"اللهم ارونا من أنهار الجنة وارزقنا شربة من يد حبيبنا سيد الخلق".

"اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام".

يوم التروية

أقوال وأدعية في يوم التروية

يستحب ذكر الله سبحانه وتعالى في يوم التروية بأي من الآتي:

- الاستغفار

- التسبيح والتهليل.

"يا الله، إنك الذي تغفر الذنب وتحب أن تغفر، فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا واجعلنا من الذين أعتقتهم من النار".

"يا الله، أثبتنا على طريق الحق وارشدنا إليه، واجعلنا من أفراد المجتمع الذين يستمعون للكلام الصحيح ويتبعونه" .

"يا الله، امدنا بالخير والبركة في اعمالنا وايامنا، وارزقنا من حيث لا نتوقع".

الدعاء بالعافية والسلامة.

دعاء يوم التروية

أدعية يوم التروية

وقالت دار الإفتاء أنه يستحب في هذا اليوم للحاج الإكثار من التلبية، موضحة أنه يجري تنظيم رحلات الحج المصري على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، وهو أمر لا شيء على الحاجّ في هذه الحالة، حيث أن المبيت بمنى سنة، واتباع النظام مطلوب؛ حتى لا تختلّ أمور الحجيج.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال في تلك الأيام المباركة، وأعفو عنا واغفر لنا.

اللهم لا تخرجنا من الأيام العشر إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وقلوب سليمة بيضاء.

اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا، وترحم أمواتنا، وألا تجعل بيننا صاحب حاجة أو مريض أو محتاج إلا وقضيتها له.

اللهم يا من أقسمت بهذه الليال العشر، ارحمنا يوم الحشر، واصرف عنا كل شر، واجعل لنا من كل عسر يسر.

اللهم يسر لنا صيام يوم عرفة واغفر لنا ما فات وتجاوز عن كل السيئات، واجعل عيدنا مبارك وأيامنا سعيدة.

يوم التروية

اللهم إنك عفوًا كريم تحب العفو فأعفو عنا.

اللهم بيض وجهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.

اللهم أجعلنا في أعيننا صغار وفي أعين الناس كبار.

اللهم هون علينا ما استثقلته أنفسنا.

بث مباشر| صلاة الظهر من بيت الله الحرام