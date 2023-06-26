الحماية المدنية تنقذ شخص من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخراج مصاب من تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة سيدى بشر بالاسكندرية وجارى البحث عن ضحايا مُحتملين أسفل الانقاض .

كشف شهود العيان انهم سمعوا صباح اليوم اصوات تصدعات بالعقار وعقب ذلك فؤجئ بانهيار العقار حتى الارض مما تسبب فى حالة من الذعر والفزع بين المواطنين وتسبب فى تحطم سيارتان وتصدع العقار المجاور له ، وقام رئيس الحى على الفور بانقطاع المياه والكهرباء عن المنطقة تحسبا من وقوع اى حادث خاصا بعد سماع اصوات انفجارات تخرج من العقار .

وبانتقال الكول الأمني، رفقة 10 سيارات إسعاف، وقوات الحماية المدنية، ومسئولي حي أول المنتزه، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص أن كل طابق يحتوي على 5 شقق سكنية، ويعود بناء العقار إلى فترة السبعينات، وصادر قرار إزالة للطابق الأخير منذ عدة أشهر، والعقار بالكامل معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وأن الانهيار حدث في نصف العقار.

تم فرض سياج تأميني في محيط الانهيار الذي نتج عقب سماع دوي انفجار، حرصًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات، وتُجرى عملية رفع الأنقاض.

ووفقا لمصدر أمني، فقد انهار العقار بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم بعض السيارات، مع احتمالية وجود بعض قطانيه، ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض.

كانت قد شهدت منطقة سيدي بشر بمحافظة الاسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقًا بشارع خليل حمادة، صباح اليوم الاثنين، فيما تجري قوات الحماية المدنية عمليات بحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة انهيار عقار بشارع خليل حماده أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني ويجري رفع الأنقاض.

وتبين من المعاينة والفحص، انهيار عقار مكون من 13 طابقًا بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قطانيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض- وجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.