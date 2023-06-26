سر ارتباط المصريين بالمسرحيات والأفلام القديمة خلال عطلة العيد| فيديو

كشفت الدكتورة نسرين محمد، أستاذ الدراما بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، عن سر ارتباط المصريين بالمسرحيات والأفلام القديمة خلال عطلة العيد، قائلة: إن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لا يكتمل إلا بوجود الفن في صوره المختلفة سواء مسرحيات أو أفلام العيد القديمة.

مسرحيات العيد

وأوضحت نسرين محمد، أن المصريين ارتبطوا عبر عقود بأغان ومسرحيات وأفلام عُدت من مظاهر الاحتفال بالعيد، ومن أبرزها أغنية العيد فرحة، للفنانة صفاء أبو السعود، ومسرحيات شاهد ما شافش حاجة والعيال كبرت وسك على بناتك، مؤكدة أن المسرحيات أكثر ما اعتاد المصريون مشاهدته خلال عطلة العيد.

وأرجعت سر الارتباط بالمسرحيات والأفلام القديمة رغم ما يبذل حاليا من عرض مسرحيات وأفلام جديدة، كونها كُتبت بشكل منضبط لا لنجم واحد، فضلا عن عرض فكرة تواكب كل العصور.

جاء ذلك خلال حوارها مع برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الاثنين.

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