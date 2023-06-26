محافظ قنا ورئيس جنوب الوادي يهنئان رئيس الجمهورية بعيد الأضحي

بعث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

قال محافظ قنا فى برقيته.. "يسعدنى ويشرفنى أن ارفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا ، أسمى آيات الإعزاز والتقدير، مع أطيب التمنيات والدعوات والتهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما نتوجه إلى الله فى هذه الأيام المباركة بالدعاء أن يوفق فخامتكم لما فيه خير مصرنا الغالية.

وبعث المحافظ برقيات مماثلة، بهذه المناسبة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق محمد ذكى بدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

برقية رئيس جامعة جنوب الوادي

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي فى برقية التهنئة.. "يطيب لي فخامة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادي بأطيب التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادتكم و شعب مصر العظيم بالخير و اليمن و البركات وأن ينعم على مصر في ظل قيادتكم الرشيدة بالأمن والاستقرار والتنمية في كافة المجالات وأعرب لسيادتكم عن خالص اعتزازنا بجهودكم المخلصة في إحداث التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر ، متعكم الله فخامة الرئيس بموفور الصحة والعافية ودمتم في رعاية الله وأمنه، كل عام فخامة الرئيس وسيادتكم وشعب مصر العظيم وكل الأمة العربية والإسلامية بكل خير".

بدء توافد المهنئين بعيد الأضحى لديوان عام قنا

فى سياق ذي صلة، استقبل محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الاثنين ، الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بالأقصر، والسير كاترينا ثروت مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مطران الكاثوليك أول المهنئين

ذكر الأنبا عمانوئيل ، حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم ، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا ، وهو ما يتميز به الشعب المصرى من القِدم ، مقدما التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصر بالأمن والسلامة والرخاء.

وعبر المحافظ عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أن تماسك الشعب المصرى ووحدته هي الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف وأن مصر قادرة بقيادتها وحكمة رجال الدين ووحدة الشعب على تخطى كل التحديات.

ولفت المحافظ، إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة فى المناسبات المختلفة ، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام ، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.