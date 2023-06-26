محافظ سوهاج يتفقد عدد من محلات الجزارة في مدينة سوهاج

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، جولة ميدانية، تفقد خلالها عدد من محلات الجزارة بمدينة سوهاج لمتابعة توافر اللحوم، والتزام البائعين بعدم المغالاة في الأسعار، وكذا الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

وشدد محافظ الإقليم خلال جولته على المتابعة المستمرة للأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والتأكد من توافر جميع السلع، موجها مسئولي التموين، والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقري المحافظة والتصدي بكل حسم لكافة المخالفات.

يذكر أن محافظ سوهاج قد أعلن، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين خلال أيام العيد.

وفي سياق متصل تفقد اللواء طارق الفقي، اليوم الإثنين، خلال جولة ميدانية، أعمال تطوير وتجميل منطقة سوق مدينة ناصر القديم، والتي يقوم بها مجموعة من شباب محافظة سوهاج المتطوعين، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج .

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالموقع والتي تشمل أعمال " النظافة ورفع التراكمات، وزراعة الأشجار، ودهان البردورات، ورسم جداريات على واجهات العمارات السكنية بالمنطقة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم للشباب المشاركين في المبادرة، مشيدا بدور الشباب في المشاركة المجتمعية والتعاون مع المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

ووجه المحافظ خلال جولته بإنشاء حديقة عامة بالموقع، وفتح الطريق المؤدي إلى شارع " سوهاج/أخميم " للتيسير على المواطنين من سكان المنطقة، والتوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء، كما وجه برفع كفاءة الحدائق العامة أمام المديرية المالية للظهور بالشكل الحضاري اللائق، وبما يليق بأهالي سوهاج.

وقال الدكتور محمد حسن أحد الشباب المشاركين في مبادرة" علشان يكمل جمالها" أن مشاركة الشباب اليوم تأتي بدافع وطني بعد ما لمسوه من مجهودات المحافظة في أعمال التطوير والتنمية، ونقل سوق ناصر من موقعه القديم، والذي كان مطلبا للكثير من الأهالي .