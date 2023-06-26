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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اليوم .. مصر تواجه أيسلندا في الدور الرئيسي من مونديال اليد للشباب

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد للشباب

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره منتخب أيسلندا مساء اليوم الأثنين في الدور الرئيسي من من بطولة العالم لكرة اليد المقامة في اليونان والمانيا خلال الفترة من 20 يونيو إلى 2 يوليو المقبل. 

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ويسعي فراعنة الشباب في تحقيق خلال مواجهة اليوم أمام أيسلندا من أجل ضمان التأهل إلي الدور الثاني من مونديال اليد للشباب.

موعد مباراة مصر وأيسلندا في مونديال اليد للشباب

تنطلق أحداث مباراة مصر وأيسلندا في مونديال اليد للشباب في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأيسلندا في مونديال اليد للشباب

وتذاع مباراة مصر وأيسلندا  في الدور الرئيسي من مونديال اليد للشباب بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ترتيب مجموعة مصر في مونديال اليد للشباب

منتخب ايسلندا : 4 نقاط
منتخب صربيا : نقطتين
منتخب مصر : نقطتين
منتخب اليونان : بدون رصيد.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد للشباب


واستقر الجهاز الفني علي ١٧ لاعبا هم  : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجي - اسلام راضي - ادم البشري - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولي - عمر ناصر  - احمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعي - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.

ويترأس البعثة في بطولة العالم  ياسر الرملي عضو مجلس ادارة الاتحاد ، وتضم  صابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى و محمد امام محلل الاداء و دكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى و الحفنى عبد المقصود مخطط الاحمال و احمد محمود المعد البدنى.

والجدير بالذكر أن منتخب الفراعنة للشباب خاض برنامج اعداد قوي قبل إنطلاق  للمونديال وحرص اتحاد اليد برئاسة دكتور محمد الامين علي تجهيز شبابنا علي اعلي مستوي عالمي وخوض برنامج دسم ومتنوع من المباريات الودية للمنتخب الواعد ، وقبل السفر الي بطولة العالم اختتم شباب الفراعنة استعداداتهم باللعب مع بولندا مباراتين  ومثلهما مع المنتخب الالماني ، كما واجهنا المجر واسبانيا ، بالاضافة الي دوره وديه دولية  في فرنسا بمشاركة منتخبات  كرواتيا وصربي

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