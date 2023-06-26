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الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بمدخل قرية طاروط

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق برئاسة المحاسب علي الصناديلي، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة أمام قرية طاروط حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، وكذلك مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة بمدخل القرية، وتمهيد وتسوية الطريق ورفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق.

 جاء ذلك تلبية لتوجيهات محافظ الشرقية خلال زيارته مساء أول أمس لمركز ومدينة الزقازيق، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، ومتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.

 قامت رئاسة المركز بحملة نظافة شاملة بشوارع قرية طاروط، وكذلك صيانة كشافات الإنارة، بالإضافة إلى الدفع بسيارة لرش الناموس للقرية، فضلاً عن تمهيد وتسوية شوارع القرية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى للمتابعة الميدانية المستمرة على أرض الواقع للخدمات، وتوجيه كافة الجهود لتحسينها لتقديم أفضل الخدمات إليهم.

الجريدة الورقية