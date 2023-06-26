اللواء الشريف يكشف: عقار سيدى بشر المنهار صادر له قرار إزالة لوجود انشطار نصفى بالاسكندرية

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ان عقار سيدى بشر الذى انهار صباح اليوم الاثنين به انشطار نصفى راسى مما تسبب فى انهياره لافتا ان العقار يستخدم كشقق ايجار خلال موسم الصيف وصادر للطابق الاخير به قرار ازاله .

واضاف ان العقار قديم منذ السبعانيات وبه 5 شقق بكل طابق ويتم البحث عن المواطنين تحت الانقاض .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية، موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14طابق، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع. وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار .

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كما شهدت منطقة سيدي بشر بمحافظة الاسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقًا بشارع خليل حمادة، صباح اليوم الاثنين، فيما تجري قوات الحماية المدنية عمليات بحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة انهيار عقار بشارع خليل حماده أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني ويجري رفع الأنقاض.

وتبين من المعاينة والفحص، انهيار عقار مكون من 13 طابقًا بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قطانيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض- وجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.