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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

سقوط متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

 

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

 

وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

في سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في ضبط عاطل بتهمة بتصنيع الألعاب النارية وترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم تجرير المجضر اللازم بالواقعة.

 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، تفيد بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذاً من ورشة بدائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (39 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون وثلاثمائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية).

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

 

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90384 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط 33921 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

كما ضبطت قوات الأمن 968 مخالفة السير بدون تراخيص و32 مخالفة موقف عشوائى، و3 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

في وقت سابق، تمكن رجال المرور بالإدارة العامة، من ضبط 1913 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و535 مخالفات لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

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