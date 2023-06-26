البحث عن المواطنين تحت انقاض عقار بالإسكندرية المنهار

تستمر أعمال البحث عن ضحايا محتملين تحت أنقاض عقار بالإسكندرية المنهار ذلك الحادث الذى شهدته منطقة سيدي بشر بمحافظة الاسكندرية، صباح اليوم الاثنين، وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة انهيار عقار بشارع خليل حماده أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني ويجري رفع الأنقاض.

وتبين من المعاينة والفحص، انهيار عقار مكون من 13 طابقًا بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قطانيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض- وجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.