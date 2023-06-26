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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

انهيار عقار من 13 طابقًا في الإسكندرية

انهيار عقار
انهيار عقار

انهار عقار مكون من 13 طابقًا بشارع خليل حمادة في منطقة سيدي بشر، بحي المنتزة شرق الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين.

 

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فيما تجري قوات الحماية المدنية عمليات بحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض.

 

قسم شرطة المنتزه أول، تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار عقار بشارع خليل حماده أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

 

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني ويجري رفع الأنقاض.

 

اتضح من المعاينة والفحص، انهيار عقار مكون من 13 طابقًا بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قطانيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض- بحسب شهود عيان.

 

وتحاول قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

 

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