رفع درجة الاستعداد القصوى بطب بيطري سوهاج لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور عصام عرفة مدير عام المديرية، رفع درجة الاستعداد إلى القصوى؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في كل مجازر المحافظة بالقرى والمدن والمراكز، وأن عمليات الذبح تتم بالمجان .

وقال الدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري بمحافظة سوهاج، أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى القصوى وإلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش، والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد؛ لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات.

وأكد مدير عام الطب البيطري بسوهاج على جاهزية 25 مجزر موزعة على جميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى وجود عدد كاف من الأطباء البيطريين، كما تقوم إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بتكثيف المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة لختم المذبوحات .

وأوضح الدكتور عصام عرفة أنه يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية؛ لتأمين أعمال المجازر، وعمل الصيانات الطارئة الخاصة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء، وتزويدها بأدوات النظافة، والتأكيد على رفع جميع المخلفات الناتجة من الذبح، والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة، لافتا إلى عقد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة بالمراكز لتلقى أي شكاوى ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وشدد مدير عام مديرية الطب البيطري على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم.

ومن جانبه تابع اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، استعدادات الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المواطنين خلال أيام العيد، مشيرا إلى توفير وتيسير خدمة الذبح المجاني بالمجازر الحكومية للأهالي لذبح الأضاحي خلال أيام العيد، وذلك منعا للذبح خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة .

وأكد محافظ سوهاج، على التنسيق بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين؛ لتنفيذ حملات مشتركة للمرور على كل منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.