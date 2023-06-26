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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

رصد مليون وحدة ألعاب نارية في حملة أمنية بالفيوم

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في ضبط عاطل بتهمة بتصنيع الألعاب النارية وترويجها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم تجرير المجضر اللازم بالواقعة.

 

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البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، تفيد بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذاً من ورشة بدائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطه غير المشروع.

 

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (39 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون وثلاثمائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية).

 

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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