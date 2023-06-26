8858 ساحة ومسجد تستقبل المواطنين لصلاة عيد الأضحى المبارك بسوهاج

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، عن تخصيص 206 ساحة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، بدءًا من مركز طما شمالًا، حتى مركز البلينا جنوبًا، كما أعلنت عن أداء صلاة العيد في 8652 مسجدًا بالنجوع والقرى والمراكز والمدن، وهي ذاتها التي تقام فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الساحات التي تم تخصيصها، مع ضرورة اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وفي ذات السياق، وجه اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، جميع رؤساء مجالس الوحدات المحلية بالمدن والقرى بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين وفي محيط المساجد، وتكثيف حملات التفتيش على المحال، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتشكيل غرفة عمليات المتابعة على مدار 24 ساعة، لتلقي أية شكاوى من المواطنين.

وتُقام صلاة عيد الأضحى بمحافظة سوهاج، في تمام الساعة 6.28 دقيقة صباحًا، بمختلف الساعات والمساجد التي تم تخصيصها والإعلان عنها.

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، فإن وقفة عرفات لعام 1444هـ ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023م.