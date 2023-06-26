الأرصاد الصينية تحذر من أسوأ موجة حارة في تاريخ البلاد

قالت الأرصاد الجوية في الصين، إن البلاد تتعرض لأسوأ موجة حارة في تاريخ البلاد، مطالبة المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم .

الحرارة تتجاوز 41 درجة مئوية في الصين

وقال الإعلامي الصيني نادر رونج، إن درجات الحرارة وصلت إلى أرقام قياسية في تاريخ بلاده، مضيفًا أن درجة الحرارة في بكين ، خلال الأيام الأخيرة تجاوزت41 درجة مئوية، وهذا نادرا ما يحدث في هذا الشهر.

وأضاف الإعلامي الصيني نادر رونج، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتجنب الظاهرة السلبية لهذه الظاهرة ودرجات الحرارة الحارة، حيث تم التوقف عن الذهاب للمدرسة في هذا الطقس المتطرف، وهناك توقف في أعمال الإنشاء بالأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهر، كما حرصت الحكومة على ترشيد استخدام المياه في مواجهة حالة الجفاف الناجمة عن هذا الطقس المتطرف.

ارتفاع درجات الحرارة في الصين

وتابع: "جرى إطلاق حملات التوعية لكيفية التعاطي مع هذه الحالات المتطرفة من الطقس، مثل البقاء في غرفة درجة حرارتها معتدلة وتناول الأدوية والأطعمة الخفيفة وشرب المياه، وذلك من أجل مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، ومن المقرر أن تنتهي هذه الموجة الحارة بعد مساء 27 يونيو وستعود الحياة إلى طبيعتها".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية".