السجن 3 سنوات لسيدتين بتهمة الإتجار في البشر

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، سيدتين كونتا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالبشر وتهريبهم إلى إحدى الدول الأجنبية مقابل مبالغ مالية، بالسجن 3 سنوات، مع تغريم كل منهما 200 ألف جنيه.

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تضمن أمر الإحالة أن المتهمين وآخرين مجهولين كونوا جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني كما أنهم وآخرون مجهولون انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على كسب مادی.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للادارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورًا لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة.

في سياق آخر، أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، بتجديد حبس حارس عقار بتهمة سرقة مبلغ مالي من أحد السكان 15 يوما على ذمة التحقيق.

قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم) يفيد باحتفاظه بمبلغ (مليون جنيه) خاصين بأحد أصدقائه، وقيامه بوضعه داخل "كيس بلاستيكى" ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك إكتشف سرقة المبلغ المالى المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس العقار محل الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أمام الشقق السكنية فوجئ بوجود الكيس البلاستيكى أمام شقة المجنى عليه فقام بسرقته، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه باستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة.