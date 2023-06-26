إصابة 4 أشخاص بينهم سيدتين في مشاجرة بالأسلحة النارية بطما

شهدت قرية الحسامدة بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة عامل وزوجته وشقيقته برش خرطوش متفرق بالجسم وإصابة مزارع سبعيني بطلق ناري بالساق اليسرى وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج وأسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الحسامدة/ دائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنها بين كل من :- طرف أول "محمد . ع . م . ا" 40 سنة عامل مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيسر وشقيقته "هبه . ع . م . ا" 31 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالفخذ الأيمن وزوجته "يسرية . ز . م . ا" 35 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالوجه والذراع الأيسر وتم نقلهم لمستشفي أسيوط الجامعي .

وطرف ثان "زهري . م . ا . ع" 75 مزارع مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي و"خالد . ص . م . ا" 42 عامل و"أحمد . ا . م . ا" 23 سنة عامل نجلي عمومة الأول الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفين المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول [ فرد روسي محلي الصنع ] وبحوزة الثاني من الطرف الثاني [ فرد خرطوش محلي الصنع ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطه مما نتج عنه الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .