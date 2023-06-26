عاجل
إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية 100 يوم صحة.. مبادرة رئاسية للنهوض بصحة المواطنين
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تسبب حادث انقلاب ميكروباص، في إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، بالطريق الأوسطى اتجاه القاهرة نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

 

مصرع 3 وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

إصابة ٣ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

 

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الأوسطى اتجاه بلبيس، ما أسفر عن إصابة  9 أشخاص بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم العلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

 

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

 

 

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

 

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.   

 

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم مروع بمنشأة القناطر

ملابسات جديدة في حادث انقلاب مركب اليونان

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالشرقية

وفاة شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم بالشرقية

إصابة 7 في حادث سير بالمنوفية

ارتفاع حصيلة وفاة حادث تصادم 3 قطارات في الهند إلى 289 شخصا
الجريدة الورقية