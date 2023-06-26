استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة زميله في الساحل

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بتجديد حبس عامل بتهمة بإنهاء حياة زميله بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة الساحل، 15 يوما على ذمة التحقيق.

واصطحب فريق من النيابة المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

في وقت سابق، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة.

وأكد المتهم أن المتوفى اقترض منه مبلغ مالي ولم يرده وعندما طلبه منه نشبت مشاداة بينهما تطورت إلى مشاجرة حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم.

وأضاف المتهم أن المجني عليه تعدى عليه بالضرب باستخدام كوب زجاجى فقام بالدفاع عن نفسه وتعدى على الثاني باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة المجنى عليه.

عقوبة إزهاق الروح:

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.