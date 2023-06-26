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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الري تستعد لبدء إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل .

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وصرح المهندس علاء خالد  أن وزارة الموارد المائية والري، تنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر ، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل ، وتنفيذ أعمال تكريك لمجري نهر النيل ، ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من ١٥٠٠ كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى .

حماية نهر النيل

 

وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب نهر النيل من النحر ، وتطوير واجهات النهر ، وأعمال التطهير من الحشائش وورد النيل ، وتكريك المجرى المائى ، يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر ، ويجرى إستكمال تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على  تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة.

 وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل .

كما يجرى طرح عمليات تكريك لمجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة ، حيث تم البت الفني للعملية وجاري استكمال الإجراءات للترسية والتشغيل للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات .

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات .

 

 

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