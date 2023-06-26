جامعة الإسكندرية تكرم الحاصلين على أول درجة دكتوراه في الرياضيات DSC

كرم مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، كل من الدكتور علاء عبدالواحد عبدالبارى، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور حمدى محمود محمد يوسف أستاذ الرياضيات التطبيقية، بكلية التربية جامعة الإسكندرية، بمناسبة حصولهما على درجة «دكتور العلوم في الرياضيات DSC» من كلية العلوم جامعة الإسكندرية.

والتى تعد أعلى الدرجات العلمية وتمنح للمتقدم عن مجمل الأعمال العلمية، وتستوجب تقديم أبحاثًا مبتكرة، ويتم التحكيم لهذه الدرجة من خلال ٣ محكمين حاصلين على الزمالة من الجمعية الملكية البريطانية ومن جامعات أوروبية مرموقة، وقد منحت كلية العلوم من قبل درجة دكتوراه في العلوم في مجال الكيمياء ولكنها المرة الأولى التي تم منح هذه الدرجة في مجال الرياضيات.

جانب من التكريم

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التكريم يأتى فى إطار تشجيع جامعة الإسكندرية للنماذج المشرفة، لافتًا أن المكرمون قيمة وقامة وخير من يمثل جامعة الإسكندرية داخل الجامعة وخارجها، مضيفًا أن جامعة الإسكندرية تتعاون مع كافة المؤسسات العلمية من أجل تحقيق هدف واحد ألا وهو خدمة الدولة المصرية وتحقيق رؤيتها في تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية.

جانب من التكريم

ومن جانبهم أعرب المكرمون عن اعتزازهم في بهذا التكريم داخل جامعتهم الأم، مؤكدين على مكانة جامعة الإسكندرية، ودورها فى تقديم كوادر مشرفة تتبوأ مناصب مرموقة داخل مصر وخارجها.