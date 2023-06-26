تداول 12 ألف طن بضائع و803 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

كشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الإثنين 2023/6/26 عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و803 شاحنة بضائع و 560 سيارة

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 429 شاحنة بضائع و 544 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 374 شاحنة بضائع و 16 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا البحرى العبارة القاهرة ويستعد الميناء لمغادرة ثلاث سفن وهي وادي الكرنك والقاهرة وAbu yassser

واستقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهى الحرية 2 وأمل وبوسيدون اكسبريس.

وغادر الميناء أربع سفن وهي الحرية وأمل وبوسيدون اكسبريس والقاهرة.

وشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 215 شاحنة بضائع، ورحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة.

وغادرت ميناء السويس أمس السفينة تراست، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3550 راكبا بموانيها

يُذكر أن ميناء سفاجا البحرى استقبل أمس الأحد السفينة Abu yassser وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طنًا قادمة من جيبوتي استعدادًا لعيد الاضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية.

واتخذت الجهات المختصة بالميناء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

موانئ البحر الأحمر

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.