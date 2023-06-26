محافظ جنوب سيناء يؤكد علي أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الإقليمي للسكان لمناقشة المؤشرات السكانية والجهود المبذولة على مستوى المحافظة خلال الفترة من أبريل الماضي حتى شهر يونيو الجاري والوقوف على ما تم من إجراءات حيال التوصيات السابق اتخاذها في الجلسة السابقة التي انعقدت في مارس الماضي.

وذلك بحضور اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ،ورؤساء، ومحمد علام رئيس الجهاز الإقليمي للسكان والمجلس القومي للمرأة والهيئات الشريكة في العمل السكاني بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بطور سيناء .

بدأ الاجتماع باستعراض محمد علام رئيس الجهاز الإقليمي للسكان جدول أعمال البيانات الجغرافية والمؤشرات السكانية والخطة المنتهية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأهداف وصلت لدرجة 83.3% موضحا أن محافظة جنوب سيناء الأقل كثافة سكانية على مستوى محافظات الجمهورية حيث يبلغ تعداد سكانها 116405 نسمة تقريبا، تليها محافظة الوادي الجديد مشيرا للعديد من المؤشرات الإيجابية أبرزها إعلان جنوب سيناء خالية من الأمية وأقل محافظات الجمهورية تسربا في التعليم والمدارس الأقل كثافة على مستوى الجمهورية باستثناء المدارس الفنية.

وأثنى علام على جهود محافظ جنوب سيناء لدعم الأسر الأولى بالرعاية على نفقته الخاصة بجانب الدعم المادي من المحافظة.

من جانبه أكد محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع، علي أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية على الرغم من جنوب سيناء تعتبر أقل المحافظات من حيث الكثافة السكانية، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود ، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مدن وقرى ووديان المحافظة، من خلال التوسع في تنظيم قوافل طبية وعقد الندوات والبرامج الإرشادية بكافة الهيئات الخدمية ذات الصلة وأشار لضرورة تفعيل دور المجلس القومي للمرأة للحد من /

الزيادة السكانية وتوعية النساء البدويات.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة وانخفاض مؤشرات الفقر، مؤكدا وجود 96 جمعية تقوم بخدمات اجتماعية متنوعة مشيرا بالإضافة لاستحداث الدعم الحرفي بإمداد الفئات الأكثر احتياجا بالآلات الحرفية لتحويلهم لأعضاء فاعلين في المجتمع وتحسين أوضاعهم الاقتصادية مشيدا بدور منظمات والجمعيات الأهلية في دعم القضية السكانية وتفعيل مشروطية الصحة والتعليم أساسي لتحقيق أهداف "تكافل وكرامة" الاجتماعي»، بمختلف مدن وقرى ووديان المحافظة.

وأختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماعات دورية كل ثلاث شهرا للوقوف على المؤشرات النهائية ومتابعة الجهود المبذولة من أجل النهوض بالخصائص السكانية بالمحافظة وتحديث البيانات بصفة مستمرة لبناء خطة محكمة وفق مؤشرات دقيقة وتنفيذ أنشطة وأفكار جديدة لرفع الوعي بالقضية السكانية. والوصول للنتائج المرجوة.