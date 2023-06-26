عملية مداهمة لوكر مخدرات بالسعودية تثير تفاعلا.. في سرية تامة (فيديو)

تمكنت شرطة منطقة الرياض في السعودية من القبض على مقيم و4 مواطنين لاتخاذهم منزلا شرق مدينة الرياض وكرا لترويج المخدرات وبث السموم، وذلك استمرارا للحملة الأمنية على المخدرات.

وأشارت الشرطة إلى أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ضَبطت 55816 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي وبودرة تزن 1.6 كيلوجراما من المادة نفسها، ومادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، و3 أسلحة نارية وهوائية وذخيرة حية، وجرى إيقاف الجناة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

🎥 | الحملة الأمنية على المخدرات مستمرة .. إدارة التحريات والبحث الجنائي تعلن ضبط (55,816) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وتقبض على (5) مروجين.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/MvUhoJ2zuf — الأمن العام (@security_gov) June 25, 2023

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة لذلك وعبر البريد الإلكتروني، مؤكدة أن جميع ستعالج البلاغات بسرية تامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، مثنيين على جهود الأحهزة الأمنية في محاربة المخدرات.