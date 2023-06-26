ميدو يكشف تفاصيل أزمة سيف جعفر في الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تفاصيل جلسة سيف جعفر لاعب الفارس الأبيض مع مرتضى منصور في وقت سابق لتجديد عقده مع النادي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيف فاروق جعفر اتفق مع مسؤولي الزمالك على كل شئ فيما يخص تجديد عقده والزمالك قدم له عقد مميز يليق بإمكانياته"

وأضاف نجم القلعة البيضاء السابق : "سيف بعد ما خلاص كان هيوقع على العقود الخاصة بتجديد عقده مع الزمالك قال فجأة للمستشار مرتضى منصور معلش انا كنت واعد امي إني امضي العقد معاها وقتها قولتلهم في حاجة مش مظبوطة".

ميدو لسيف فاروق جعفر: أنت اللى خسران وزعلان عليك مش منك

واختتم حديثه قائلا :"لو فعلا سيف راح بيراميدز بالتوفيق انت الخسران، سيكون الخاسر الوحيد انا كنت عايز سيف يكون صريح بس مع الزمالك وانا مش زعلان من سيف انا زعلان عليه".

في سياق متصل انتقل سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك لفريق بيراميدز في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة مدوية أشار إليها أحمد شوبير خلال الساعات القليلة الماضية.

ووقع سيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز على عقد يمتد لـ 4 مواسم بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024، في صفقة مدوية تهز القلعة البيضاء بعد توقيع يوسف أسامه نبية للفريق السماوي ايضًا في انتقالات يونيو الجاري.

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "مفاجئة سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي"، في إشارة إلى ان نادي بيراميدز نجح في حسم ثاني الصفقات من داخل القلعة البيضاء في يونيو الجاري بعدما حصل على توقيع يوسف أسامه.

كان نادي الزمالك قد أعلن إيقاف اللاعب يوسف أسامه نبيه لنهاية الموسم الحالي بسبب توقيعه لبيراميدز دون علم إدارة الأبيض او حسم الجهاز الفني موقفه من اللاعب بالرحيل أو البقاء، وهو الذي قد نشاهده خلال الساعات القليلة المقبلة مع سيف فاروق جعفر.

والجدير بالذكر أن الزمالك حقق فوزًا ثمينا على نظيره فاركو بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر.