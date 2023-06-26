60 فردًا من الأطقم الطبية لإنقاذ مصابي "انفجار أنبوبة" بالأقصر

دفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر بـ60 فردًا من الفرق الطبية والتمريض، من كافة المستشفيات؛ لتقديم الدعم بطوارئ مستشفيات طيبة، والعديسات لتعزيز إنقاذ المصابين جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز فور وصولهم .

وكانت طوارئ مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، استقبلت مساء الأحد، إحدى عشر مصابًا، إثر اندلاع حريق، نجم عن انفجار أسطوانة بوتاجاز بمدينة إسنا جنوبي المحافظة، وأدى إلى احتراق عدد من المنازل.

توجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى كل من: طوارئ مستشفى طيبة التخصصي، ومستشفي العديسات التخصصي التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر.

و توجه كل من: اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، يرافقه عدد من قيادات المديرية والنقيب حسن مطر، رئيس نقطة شرطة العديسات، برفقتهم مدير فرع الهيئة دكتور احمد البرعي، وعدد من قيادات الفرع إلى المستشفيات؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

فيما انعقدت على الفور، غرفة الطوارئ والأزمات بفرع هيئة الرعاية بالمحافظة؛ لتحريك فرق الإنقاذ، والانتشار السريع ونقل الفرق الطبية للتخصصات المختلفة خاصة العناية ، التخدير، وجراحة التجميل، والفرق التمريضية لأقسام الطوارئ والاستقبال؛ وذلك لسرعة الدعم و التعامل خاصةً مع إصابات الحروق المتنوعة والتي تراوحت درجاتها ما بين 20 و 60 بالمئة، كما تم التدخل السريع بوضع أربع إصابات حرجة علي أجهزة التنفس الصناعي نتيجة إصابات احتراق واختناق بمنطقة الصدر والرقبة.

أشار مدير الفرع إلى أن سرعة التعامل والتدخل السريع من خلال الفرق الطبية المتميزة، والتي تم دعمها من مستشفي الكرنك الدولي، ومستشفي حورس التخصصي والمجمع الطبي ؛ أدت إلى استقرار الحالة الصحية للمصابين، بعدد 8 حالات، بينما تم وضع ثلاثة منهم تحت الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

كما تابعت الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ علي مدار الساعة بقيادة كل من دكتور احمد السبكي، والمدير التنفيذى لسرعة الاستجابة والإجراءات المتخذة لحظة بلحظة فور بلاغ الحادث بالأقصر، والاطمئنان أيضاً على الحالة الصحية للمصابين مع التقييم المستمر للوضع الراهن.