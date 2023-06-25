وفاة شقيقتين مصريتين أمام الكعبة فرحًا بتحقيق حلم تحويشة الـ20 عامًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشقيقتين مصريتيين أثناء تأديتهما مناسك الحج، إذ كان هذا الحلم يراودهما منذ ما يقرب من 20 عامًا، وفي النهاية ابتسم لهما الحظ، وذهبوا إلى السعودية؛ للحج.

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وعملت الشقيقتان على جمع الأموال منذ 20 عامًا؛ للذهاب إلى الحج، ولكن القصة من الجانب الأخر وسبب انتشار صورتهما على الانترنت أنهما توفيتا أمام الكعبة، وكتب رواد السوشيال "حسن الخاتمة".

وفاة 5 حجاج والدفن في السعودية

كما توفي 5 حجاج مصريين أثناء أدائهم مناسك الحج، وكانت أمنيتهم أن يتم دفن أجسادهم على أرض المملكة "أطهر البقاع".

وتعمل لجان بعثة الحج السياحي على تكثيف جولاتها التفقدية على أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي بمكة المكرمة؛ للاطمئنان على أحوال الحجاج، والتأكد من توافر كافة الخدمات.

وتوجد اللجان على مدار الساعة بين حجاج البري والاقتصادي للتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.