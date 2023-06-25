عاجل
لحوم الضآن بـ250 والبلدي بـ225 جنيهًا.. بشرى سارة من الزراعة استقبال حافل من وزيرا التضامن والرياضة لأبطال بعثة الأولمبياد
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وفاة شقيقتين مصريتين أمام الكعبة فرحًا بتحقيق حلم تحويشة الـ20 عامًا

الشقيقتين المصريتين
الشقيقتين المصريتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشقيقتين مصريتيين أثناء تأديتهما مناسك الحج، إذ كان هذا الحلم يراودهما منذ ما يقرب من 20 عامًا، وفي النهاية ابتسم لهما الحظ، وذهبوا إلى السعودية؛ للحج.

اقرأ أيضا.. طواف القدوم.. تحية للمسجد الحرام من الحاج والمعتمر

وعملت الشقيقتان على جمع الأموال منذ 20 عامًا؛ للذهاب إلى الحج، ولكن القصة من الجانب الأخر وسبب انتشار صورتهما على الانترنت أنهما توفيتا أمام الكعبة، وكتب رواد السوشيال "حسن الخاتمة".

txt

يوم التروية.. دعاء أول مناسك الحج تعرف على أعماله

txt

وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

وفاة 5 حجاج والدفن في السعودية

كما توفي 5 حجاج مصريين أثناء أدائهم مناسك الحج، وكانت أمنيتهم أن يتم دفن أجسادهم على أرض المملكة "أطهر البقاع".

وتعمل لجان بعثة الحج السياحي على تكثيف جولاتها التفقدية على أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي بمكة المكرمة؛ للاطمئنان على أحوال الحجاج، والتأكد من توافر كافة الخدمات.

وتوجد اللجان على مدار الساعة بين حجاج البري والاقتصادي للتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.

مواد متعلقة

رئيس بعثة الحج يطمئن على خطة تصعيد حجاج السياحة.. ويشيد بخدمات البري والاقتصادي

بعثة الحج السياحي تعاين وتستلم المخيمات للمستويات الثلاث

شروط وجوب الحج

السعودية.. استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في موسم الحج

إرشادات صحية تحمي الحجاج من ضربات الشمس في موسم الحج

وصول جميع حجاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج
الجريدة الورقية