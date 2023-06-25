محافظ الغربية يجتمع بالمكتب الفني لمتابعة مشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا مع المكتب الفني، وذلك لمناقشة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى ، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، البالغ عددها 876 مشروع يتم تنفيذهم في 22 قطاع تم نهو 592 منهم وجاري العمل في الباقي بنسبة إنجاز إجمالية 81.7 %.

وناقش رحمي خلال الاجتماع أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي والتي تنفذها المحافظة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة في قرى مراكز كفر الزيات، بسيون، المحلة وقطور، حيث وجه المحافظ بتكثيف الأنشطة والفعاليات داخل قرى وعزب تلك المراكز.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.