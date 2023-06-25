جامعة الزقازيق تهنئ خمسة من علماءها فائزين بجوائز الدولة التشجيعية

قدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، التهنئة للفائزين بجوائز الدولة من علماء الجامعة لعام 2022 والتي أعلن عنها مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأعرب الدرندلي، عن اعتزازه وفخره بأساتذة وعلماء جامعة الزقازيق لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

وأشاد رئيس جامعة الزقازيق بتفاني علماء الجامعة الفائزين ومساهماتهم في الريادة العلمية والتعليمية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية، مؤكدا بدعم الجامعة المستمر للبحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة لتعزيز تفوق أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولى بالجامعة، إلى حصول الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى الحصول على أكبر عدد من الجوائز ، حيث حصلت على خمس جوائز من جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة وكانت كالتالي: فى مجال العلوم الزراعية الدكتور أحمد محمد سعد مصطفى مدرس بكلية الزراعة، الدكتور إبراهيم محمد على حسن الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، الدكتورة شيماء أحمد إبراهيم محمد عامر الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى.

وحصل على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الهندسية الدكتور رامى حمدى محمد عبدالهادى المدرس بكلية الهندسة، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية الدكتورة دعاء إبراهيم محمد أبو النظر الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى.

وتعتبر جوائز الدولة التشجيعية إشادةً رفيعة المستوى للإنجازات العلمية والبحثية التي حققها علماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتعكس الاعتراف بالتفوق الأكاديمي والإسهامات القيّمة التي قدموها في مجالاتهم المتنوعة.