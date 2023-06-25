تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بالدقهلية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت عقب تدشينه مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء بنطاق المحافظة لتصبح 180 جنيه للكيلو بدلاً من 240 جنيه بتفقد المنفذ الرئيسي اليوم أمام استاد المنصوره والتقي بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومدي رضائهم عن الخدمة المقدمه ومدي الالتزام بالاسعار المعلنه.

وكلف مختار،مسئول المنفذ بسرعة توفير عدد 100 كرسي انتظار للمواطنين وإقامة خيمه لحمايتهم من أشعة الشمس وتنظيم عملية البيع ، وحسن معاملة المواطنين .

وكلف المحافظ، مسئول المنفذ بزيادة عدد البائعين بالمنفذ لتغطية طلبات المواطنين وعدم حدوث تكدس ومراعاة كبار السن من خلال تخصيص أماكن بيع ليهم وحسن معاملتهم وعدم انتظارهم وقت كبير للحصول علي طلبهم .

وأكد مختار، أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم أجمع .

وتابع أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي تلبية وتوفير احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتوفير السلع بأسعار مخفضة.