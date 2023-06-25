البرلمان العربي يرحب بوقف الإدارة الأمريكية لدعم المستوطنات الإسرائيلية

رحب البرلمان العربي، بقرار الإدارة الأمريكية بشأن وقف التعاون وكافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها خطوة على الطريق الصحيح لوقف الدعم للمستوطنات غير المشروعة والتعامل مع المشروعات المقامة فيها والتي تعد غير قانونية وتمثل تعدياً مباشراً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة.

واعتبر البرلمان العربي في بيان اليوم الأحد أن هذا القرار يمكن أن يشكل بداية للتعامل الأمريكي الصحيح والمفروض تجاه القضية الفلسطينية وبما يساهم في وقف الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوة وعدم التعامل مع هذه المستوطنات غير الشرعية امتثالا لقرارات الأمم المتحدة، ودعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس

الولايات المتحدة تدعو إسرائيل لمحاسبة المستوطنين

وفي سياق متصل أعرب مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، عن قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم فى الضفة الغربية.

وأكد سوليفان فى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلى تساحى هنيجبي، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات.

ودعا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب بما فى ذلك التوسع الاستيطانى التى تزيد من تأجيج التوترات، معربًا عن أمل الولايات المتحدة فى أن يبنى الطرفان الإسرائيلى والفلسطينى على الالتزامات التى تم التعهد بها خلال الفترة الأخيرة، وأن يجتمعا فى وقت قريب

المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين بالأقصى.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل بالأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.