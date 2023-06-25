المصريون بنوها والأوروبيون سرقوها.. سر المسلات المصرية وعلاقتها بقوم عاد

كانت مدينة أسوان مصدرًا لحجر الجرانيت الذي استخدم في بناء المسلات، وتم تشييد المسلات أمام المعابد وعلى وجه المسلات كتب اسم الملك الذي أمر ببنائها والسبب وراء تشييدها.

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وتُعتبر مسلة هليوبوليس في مصر، التي يبلغ ارتفاعها حوالي 21 مترًا. ومسلة تانيس في الدلتا، يصل ارتفاعها إلى حوالي 19 مترًا رمزان قائمان منذ آلاف السنين دليلا على الحضارة القديمة التي كانت في مصر.

وعلى مر العصور، تعرضت المسلات المصرية للنهب والنقل إلى الخارج. فقد تم استيلاء المسلات على يد الآشوريين والرومان والفرنسيين وغيرهم. وتوجد العديد من المسلات المصرية في عواصم العالم مثل لندن ونيويورك وباريس وروما.

الجهود المبذولة لنقل مسلات مصر للدول الأوروبية

من المثير للاهتمام أن عملية نقل المسلات كانت تتطلب جهودًا هائلة وتقنيات متقدمة.

ونقلت المسلات عبر الأرض، فكان من الضروري إنشاء طرق خاصة تتميز بالمستوى والمتانة لنقل المسلات بأمان. واستخدمت المراجل والحبال الضخمة لسحب المسلات على الأرض، وقد تم استخدام العربات والحيوانات للمساعدة في هذه العملية.

اما بالنسبة للتقنيات المتقدمة، تم استخدام الرافعات والأنظمة الهيدروليكية المبكرة لرفع وتحريك المسلات الضخمة. كانت هناك حاجة لتنسيق جهود فرق كبيرة من العمال لتحريك المسلات بدقة وتوجيهها في المكان المطلوب.

وعلى مر العصور، تطورت تقنيات نقل المسلات وأصبحت أكثر تعقيدًا وكفاءة. في العصر الحديث، استخدمت التقنيات الميكانيكية المتقدمة مثل الرافعات الهيدروليكية والمعدات الثقيلة لنقل المسلات الضخمة بسهولة وفعالية.

ويُعد نقل المسلات تحفة هندسية وإنجازًا فنيًا في حد ذاته.

وتستمر الجهود في الحفاظ على المسلات المصرية وحمايتها من التدهور والنهب، حيث تُعد هذه المسلات جزءًا هامًا من التراث الثقافي لمصر وتجذب السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بروعتها وتاريخها العريق.

مسلات مصر.. إرم ذات العماد

وكشف الفيديو عن بحث يربط مسلات مصر القديمة بعمدان إرم ذات العماد لقوم عاد، حيث ربطت الادلة عن احتمال أن تكون إرم ذات العماد في مصر،إلا أن سرقة مسلات مصر القديمة على مر العصور أدت إلى اخفاء هذه الادلة وإخفاء المدينة التي ذكرت في القرأن الكريم.