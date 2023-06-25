بادرةٍ سعودية.. خادم الحرمين يأمر باستضافة 2000 حاج

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن استضافة 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء السعودية، و1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء من الأشقاء في القوات اليمنية، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ.

السعودية تستضيف الحجاج لموسم الحج 1444 هـ

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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وتقدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على هذه اللفتة الملكية الكريمة الحانية من مقامهما الكريم.

واستضافة المملكة العربية السعودية للحجاج بيت الله يأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، ويجسد الرسالة التي تحملها السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وما يعمِّق أواصر الوحدة والأخوة الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي.

ويعد استضافة الحجاج لافتة كريمة وبادرةٍ سنوية كريمة يسعى إليها ويحرص عليها الملك سلمان وولي العهد، والتي تأتي في إطار تمكين الآلاف من المسلمين في مختلف قارات العالم من الحج.

نشرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر ، اليوم السبت ، بعدد من القواعد الالتزام الحجاج بارتداء الكمامة الطبية، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، مع قرب بدء أداء شعائر الحج لهذا العام.

وأفادت التغريدة أن ، "حرصًا على سلامتكم وسلامة الآخرين نرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتقيد بتعليمات إخوانكم من منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في الحرمين الشريفين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

ووجه متحدث وزارة الصحة السعودية، عدد من الرسائل لحماية الحجاج من الشمس، وضربات الشمس التي تمثل خطر على العديد من الحجاج وبالأخص أصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا: لجميع الحجاج ارتفاع درجة حرارة الشمس أو التعرض لها بشكل مباشر من أخطر المهددات على الصحة، لسلامتكم دائمًا استخدموا المظلة الذاتية "الشمسية"، والابتعاد عن أشعة الشمس والمناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة.

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وأوضح أنه ولابد من الحرص على شرب السوائل والإكثار منها بشكل متكرر وكافي.