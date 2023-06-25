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الأحد 25 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

التقني يوسف الوهيب يكشف مفاجأة بشأن التطبيقات الموجودة في المتاجر الإلكترونية

التقني يوسف الوهيب
التقني يوسف الوهيب

كشف الخبير التقني يوسف الوهيب، عن مفاجأة بشأن التطبيقات الموجودة في المتاجر الإلكترونية.
 تحذيرات من يوسف الوهيب لمستخدمي الهواتف المحمول. 

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وحذر "الوهيب"، قائلًا إن بعض الناس يستخدمون الجوال ويدخلون على المتصفح لتحميل التطبيقات دون أن يعلموا من هو المطور الصحيح الخاص بها حتى وإن كانت هذه التطبيقات تحمل شعارات شركات عالمية معروفة.
 

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وأضاف الخبير التقني يوسف الوهيب، أي تطبيق من غير المتاجر الإلكترونية قد يكون غير صحيح ومعرض للاختراق.


وأشار يوسف الوهيب، إلى أن التطبيقات الموجودة داخل المتاجر الإلكترونية ليست آمنة بنسبة 100%.

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