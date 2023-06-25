علاج جديد يُحدث ثورة في مقاومة المضادات الحيوية.. مُطهر شهير السر

اكتشف مجموعة علماء أمريكيون مادة فعالة موجودة في مُطهر شهير، مشيرين إلى أنه ليس قادرًا فقط على تدمير العديد من البكتيريا المسببة للأمراض، ولكن أيضًا يساعد في إبطاء تطور الجراثيم الخارقة بنحو 6 إلى 7 مرات عندما تتلامس مع المضادات الحيوية المختلفة.

علاج جديد لمقاومة المضادات الحيوية

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "تاس" الإخبارية، أظهرت تجارب العلماء أن المادة الفعالة في المطهر قللت من تواتر الطفرات التي تحمي الميكروبات من عمل المضاد الحيوي في الوقت نفسه، لم تطور البكتيريا مقاومة للمطهر، وأبطأ تطور الجراثيم الخارقة بجرعات صغيرة ، ما يزيد من جاذبيتها للمرضى.

علاج جديد لمقاومة المضادات الحيوية

وسجل علماء الأحياء، على مدى العقدين الماضيين، ظهور عشرات السلالات من الميكروبات التي تقاوم عمل واحد أو عدة مضادات حيوية في وقت واحد، و تنشأ هذه الجراثيم الخارقة نتيجة لسوء الاستخدام الهائل للمضادات الحيوية في الطب وتربية الحيوانات، ونتيجة لدخول الأدوية جنبًا إلى جنب مع النفايات السائلة الحضرية والصناعية إلى النظم الإيكولوجية الطبيعية.

ومثل هذه العمليات تجبر العلماء على البحث في الطبيعة وتطوير كل من المضادات الحيوية الجديدة وتطوير طرق أخرى لمكافحة البكتيريا الخارقة.

كما وجد باحثو الدراسة أن المطهر المستخدم على نطاق واسع في الممارسة الطبية الحديثة، المعتمد للاستخدام من قبل السلطات التنظيمية ذات الصلة في معظم دول العالم ، له خصائص مماثلة، وتوصل العلماء إلى إمكانية قمع عمل الأنظمة الخلوية للبكتيريا التي تسرع ظهور الطفرات في الحمض النووي الخاص بها استجابة لعمل عوامل الإجهاد المختلفة، بما في ذلك المضادات الحيوية المختلفة، كما يأمل العلماء، سوف يبطئ تطور الميكروبات.

حسبما أفاد العلماء، يمكن استخدام ميزات المطهر لإبطاء تطور الجراثيم الخارقة وإطالة العمر الفعال ووقت العمل للمضادات الحيوية الموجودة والتي لا تزال قيد التطوير في المستقبل القريب، ويخطط العلماء لاختبار هذه الفكرة في تجارب بمشاركة متطوعين.