الأحد 25 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

مباحثات بين البحرين والولايات المتحدة حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

الدكتور عبداللطيف
الدكتور عبداللطيف الزياني

 

 

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني،خلال لقائه اليوم الأحد، مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة الدكتور روني جاكسون، عضو الكونجرس، علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

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الدكتور عبداللطيف الزياني

كما جرى  خلال اللقاء وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا)- بحث أوجه تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والمضي به قدما نحو مستويات أرحب بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة، إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

 

 

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