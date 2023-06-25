احذر.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إلقاء القمامة في الشارع

تعتبر منظومة القمامة من الملفات الشائكة التي تواجهها الحكومة، خاصة في أوقات الأعياد والمناسبات، وهي من السلوكيات المرفوضة أخلاقيا ودينيا، ومع عيد الأضحى المبارك مازال البعض يقوم بذبح الأضاحي في الشوارع، بالرغم من التحذيرات المتكررة من قبل المحافظين.

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عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع.

تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:

- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.