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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الهندى: زيارتى لمصر تاريخية وستضيف قوة جديدة للعلاقات

عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الهندي

وصف رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" زيارته الرسمية لمصر التي استغرقت يومين واختتمها اليوم الأحد  بأنها زيارة تاريخية ، قائلاً إنها ستضيف قوة جديدة للعلاقات بين الهند ومصر

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تعليق رئيس وزراء الهند على زيارته لمصر ولقاء السيسي (شاهد)

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السيسي يستقبل رئيس وزراء الهند بقصر الاتحادية

مصر والهند

ونشر رئيس الوزراء الهندى على موقع التدوين المصغر  تويتر  لمحات عن زيارته لمصر تضمنت مقاطع فيديو عن اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ولقائه مع أعضاء الجالية الهندية فى مصر، وقال " إن زيارتي لمصر كانت زيارة تاريخية، وإنها ستضيف قوة جديدة إلى العلاقات بين الهند ومصر وستفيد شعبي البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي قائلا " إننى أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى وحكومة وشعب مصر على مشاعرهم الرقيقة التى لمستها وتأثرت بها خلال زيارتى لمصر " .

ومن جانبه ، قال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجتشى فى تدوينة له على موقع تويتر إن إجتماع رئيس الوزراء الهندى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم كان اجتماعا مثمراً، حيث بحث الزعيمان سبل تعميق الشراكة بين البلدين.

كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد تقدم، الأحد، بالشكر إلى حكومة وشعب مصر على تكريمه ومنحه بـ"قلادة النيل"، مؤكدا أن هذا التكريم يدل على دفء المشاعر والمودة من المصريين تجاه الهند وشعبها.

 

وكتب رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بتواضع كبير أقبل "قلادة النيل"، وأشكر حكومة وشعب مصر على هذا التكريم الذي يدل على دفء المشاعر والمودة التي يكنونها تجاه الهند وشعب أمتنا.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم، في قصر الاتحادية، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة، أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.

 

كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

 

 

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