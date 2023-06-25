أول دواء جيني يعالج مرض عضلي نادر للأطفال.. السعر مفاجأة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أول علاج جيني لمرض عضلي نادر للأطفال، ومن المقرر أن يُعطى للفئة العمرية الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات.

أول علاج جيني لمرضى الضمور العضلي الدوشيني من الأطفال

ووفقًا لما نشره موقع شبكة CNN الإخبارية، بناءً على الأدلة المتاحة، يجب أن يُثبت الدواء فعاليته في تحسين الوظيفة الجسدية والتنقل لدى مرضى الضمور العضلي الدوشيني، وذلك يحدث خلال تجربة سريرية جارية.

أول علاج جيني لمرضى الضمور العضلي الدوشيني من الأطفال

وفي السياق ذاته، أوضح مجموعة أطباء أن الضمور العضلي الدوشيني يسبب ضعفًا تدريجيًا في العضلات، بحيث يمكن أن يسلب الأطفال قدرتهم على المشي خلال فترة المراهقة، والكثير منهم لا يعيشون بشكل جيد في الثلاثينيات من العمر.

ويُصيب هذا المرض معدل واحد من 3,300 طفلة، وسيكلف الدواء 3.2 مليون دولار لكل مريض، ويذكر أنه مصمّم ليتم تناوله مرة واحدة فقط.

تمت الموافقة على إعطاء الدواء للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، وهي شريحة عمرية تُمثّل حوالي 6٪ من مجمل الأشخاص المصابين بضمور العضلات الدوشيني، وقدّر أن العقار سيسعر بـ2.8 مليون دولار لكل مريض، ما قد يدرّ عائدات بقيمة 2.1 مليار دولار من المجموعة الأولية المؤهّلة للدواء.

وبدوره، أفاد مدير مركز التقييم البيولوجي والبحوث لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الإدارة تظل ملتزمة بتسهيل تطوير علاجات جديدة ومبتكرة للحد من أثر الأمراض وتحسين النتائج ونوعية الحياة للمتضررين.