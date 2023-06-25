تتفنن الأمهات في تحضير الحلويات في جميع المناسبات، وبحلول عيد الأضحى المبارك نقدم لك طريقة عمل بيتي فور بمربى الفراولة التي يعشقها الكبار والصغار.

طريقة تحضير بيتي فور بمربى الفراولة

المقادير

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب

- دقيق : كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- سكر : كوب (مطحون)

- البيض : 1 حبة

- مربى الفراولة : نصف كوب (للتزيين)

- الشوكولاتة : كوب (مذابة / للتزيين)

- فارماسيلي شوكولاتة : كوب (للتزيين)

طريقة التحضير

1. في العجانة الكهربائية، ضعي الزبدة، والسكر المطحون، واخلطي.

2. زيدي الفانيلا السائلة، والبيضة، مع الاستمرار في الخلط، حتى يتشكل لديك خليط متجانس ومتماسك.

3. أضيفي كوب الطحين، واعجني مرة أخرى.

4. ضعي الخليط بالقمع الخاص لتشكيل البيتي فور، واصنعي عدة أشكال من البيتي فور داخل صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة.

5. أدخلي حبات البيتي فور للفرن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة.

6. للتزيين، ادهني حبات البيتي فور بمربى الفراولة، وغطيها بالشوكولاتة المذابة، وبالفارماسيلي بنكهة الشوكولاتة أو بحسب الرغبة.