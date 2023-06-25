تأثير الطماطم على الشعر.. تحفز نموه وتساعد في تقويته

الطماطم واحدة من أشهر الخضراوات في العالم والتي تدخل في العديد من مكونات الطعام وحتي الأدوية، حيث أنها غنية جدًا بالليكوبين ، وهي مادة تصنع اللون الأحمر في الطماطم ومفيد جدًا لصحتك ، وخاصة البشرة والشعر، لا عجب أن بعض منتجات العناية بالشعر تستخدم الطماطم كأحد المكونات.



كما أن الليكوبين مفيدة جدًا لمنع تساقط الشعر وتلفه، إلى جانب ذلك ، فهو غني بالفيتامينات ، مثل فيتامين أ ، ب ، ج وإيثات القادرة على تعويض الشعر الجاف وتحفيز نمو الشعر.



1- البروتين

الطماطم تحتوي على نسبة عالية من البروتين يساعد البروتين على تحفيز نمو الشعر ، كما أنه يحسن نمو بصيلات الشعر حتى ينمو شعرك بشكل أسرع.

2- فيتامين سي

سوف تساعدك طماطم فيتامين سين على الحفاظ على قوة شعرك نتيجة لذلك ، لن يتضرر شعرك بسهولة.

3- الليكوبين

يساعدك الليكوبين intomato على استعادة لون شعرك لذلك ، لا داعي للقلق من التعرض لأشعة الشمس ، حيث سيظل لون شعرك مستعادًا من خلال الاستهلاك المنتظم لحساء الطماطم.

4- فيتامين أ

ليس فقط مفيد لصحة العينين ، فيتامين (أ) الموجود في الطماطم مفيد جدًا أيضًا لتغذية شعرك حتى يظل رطبًا ولا يصاب بالجفاف والهشاشة.