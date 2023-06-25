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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

تأثير الطماطم على الشعر.. تحفز نموه وتساعد في تقويته

الطماطم
الطماطم

الطماطم واحدة من أشهر الخضراوات في العالم والتي تدخل في العديد من مكونات الطعام وحتي الأدوية، حيث أنها غنية جدًا بالليكوبين ، وهي مادة تصنع اللون الأحمر في الطماطم ومفيد جدًا لصحتك ، وخاصة البشرة والشعر، لا عجب أن بعض منتجات العناية بالشعر تستخدم الطماطم كأحد المكونات. 


كما أن الليكوبين مفيدة جدًا لمنع تساقط الشعر وتلفه، إلى جانب ذلك ، فهو غني بالفيتامينات ، مثل فيتامين أ ، ب ، ج وإيثات القادرة على تعويض الشعر الجاف وتحفيز نمو الشعر.


1- البروتين
الطماطم تحتوي على نسبة عالية من البروتين يساعد البروتين على تحفيز نمو الشعر ، كما أنه يحسن نمو بصيلات الشعر حتى ينمو شعرك بشكل أسرع.

 

2- فيتامين سي
سوف تساعدك طماطم فيتامين سين على الحفاظ على قوة شعرك نتيجة لذلك ، لن يتضرر شعرك بسهولة.

 

3- الليكوبين
يساعدك الليكوبين intomato على استعادة لون شعرك لذلك ، لا داعي للقلق من التعرض لأشعة الشمس ، حيث سيظل لون شعرك مستعادًا من خلال الاستهلاك المنتظم لحساء الطماطم.

 

4- فيتامين أ
ليس فقط مفيد لصحة العينين ، فيتامين (أ) الموجود في الطماطم مفيد جدًا أيضًا لتغذية شعرك حتى يظل رطبًا ولا يصاب بالجفاف والهشاشة.

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