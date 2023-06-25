ضبط 1985 علبة سجائر مجهولة المصدر بالدقهلية

نفذت مديرية التموين بالدقهلية،بالدقهلية، تحت إشراف السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية، حملات تمويمية مكثفة إستهدفت الحملات مراكز دكرنس واجا وبلقاس.

وضمت الحملات مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وأحمد العيسوى ومحمد صالح ومجدى حموده وسامى إبراهيم، وايهاب رجب من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية .

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز لتجميعه بطاقات تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها. ومخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار ١٨ جرام. وقامت الحملات بضبط مخبزين للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى.



وتمكنت الحملات من تحرير ٣ محاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها ١٠٠ كيلو لحين صدور قرار النيابة العامة.و تحرير ٥ محاضر لضبط سجائر مجهولة المصدر وقامت الحملات بالتحفظ على كمية إجمالية وقدرها ١٩٨٥ علبة سجائر لحين صدور قرار النيابة العامة،، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

وبناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.