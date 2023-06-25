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الأحد 25 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

جامعة المنصورة تتصدر جامعات مصر ب9 جوائز لعام 2022

الدكتور محمود صقر،
الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في دورته رقم 180، منذ قليل، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تصدرعلماء جامعة المنصورة وفوزهم  بجوائز عديدة.
حيث حصلت  جامعة المنصورة على 9 جوائز، وجاءت جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصول كليهما على 7 جوائز، ويليهم جامعة الزقازيق في المركز الثالث والتي حصلت على 5 جوائز، ثم جامعة الأزهر حيث حصلت على 4 جوائز، ثم جامعة طنطا وحصلت على 3 جوائز.
ومن جانبه هنأ الدكتور  شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة، مؤكدا ن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم مهم ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة،  وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء .

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