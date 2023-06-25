العثور على طالبة تغيبت عن أسرتها منذ يومين بقرية القلمينا بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من العثور على طالبة في الثانوية العامة، تغيبت منذ أيام أثناء ذهابها لحدى الدروس الخصوصية بقرية القلمينا، التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقت غرفة العمليات، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بتغيب فتاة تدعى، مروة ش. إ. س، طالبة بالصف الثالث الثانوي ، منذ الأمس عقب خروجها للدرس ومنذ ذلك الوقت لم تعود ثانية للمنزل، ولم تؤدى امتحان اللغة الفرنسية.

و بتكثيف الجهود الأمنية، تم العثور على الطالبة، حيث كانت موجودة عند إحدى صديقاتها وتركت منزل أسرتها خوفًا من فشلها في امتحانات الثانوية العامة. تم تسليم الطالبة لأسرتها، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.