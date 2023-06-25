مياه المنوفية تناقش استعدادات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

عقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماعا بحضور العقيد أركان حرب حازم طلال بالهيئة الهندسية، ومكتب الدار استشارى الهيئة الهندسية ورئيس قطاع التخطيط ومسئولي القطاع والمنسق العام لحياة كريمة لمناقشة الاستعدادات للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والإجراءات التي يجري اتخاذها لتنفيذ المشروعات، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وتشمل أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذ توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحى ودق آبار إرتوازيه ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وأكد نجيب ، حرص الشركة على المتابعة المستمرة واليومية لخطط مشروعات المبادرة مع الإلتزام بالمواصفات الفنية ومدى اهتمام وتلاحم كافة المؤسسات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بما يعود بالنفع على المواطنين وفقا لرؤية القيادة السياسية والتي تسعى إلى أن ينعم الجميع بحياة كريمة.