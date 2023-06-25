4 أمراض خطيرة يسببها النوم في المروحة.. طبيب يحذر

حذر الأطباء من اعتماد الكثيرون على المراوح في غرف النوم للمساعدة على النوم العميق خلال درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، فعلى الرغم من أنها قد تكون وسيلة فعالة لتنظيم درجة حرارتك ليلًا، إلا أنها تؤثر سلبيًا على الصحة العامة.

مشاكل صحية تسببها المراوح الكهربائية

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، أكد الرئيس التنفيذي وخبير النوم في MattressNextDay، إن المراوح الكهربائية قد تضر أكثر مما تنفع، مشيرًا إلى أن استخدامها يسبب 4 مشاكل صحية من الحساسية المزعجة إلى التهاب العنق، والتي نستعرضها إليك فيما يلي:

أضرار المراوح الكهربائية

1- مسببات الحساسية والربو

أوضح الخبير أن الشيء ذاته الذي يجعل المراوح الكهربائية فعالة في جعلك تشعر بالبرودة، وهو تدوير الهواء في جميع أنحاء الغرفة، قد ينذر أيضًا بأخبار سيئة عن الحساسية والربو لديك، ويمكن للجهاز تعميم عث الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح والمواد المسببة للحساسية الأخرى في كامل الغرفة.

وأضاف: "إذا وجدت أنك تعاني من العطس المفرط، والعيون الدامعة، وسيلان الأنف، وحكة الحلق وحتى صعوبة التنفس، فتأكد من عدم وجود غبار على شفرات المروحة الكهربائية، وإذا كانت لديك ميزانية جيدة، فإن الأمر يستحق الحصول على مروحة أفضل يمكنها تنقية الهواء عن طريق تقليل جزيئات حبوب اللقاح وعث الغبار في جميع أنحاء الغرفة".

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في استخدام مروحتك، يوصي الخبير بتنظيف غرفة نومك بانتظام للمساعدة في تخفيف الحساسية.

2- الاحتقان

يمكن للرياح الزائدة الناتجة عن المروحة الكهربائية أن تجفف أنفك وحلقك، ما يؤدي إلى إنتاج جسمك المزيد من المخاط من أجل البقاء رطبا، مما يسبب الكثير من الآثار الجانبية، بما في ذلك الصداع وانسداد الأنف وحتى صداع الجيوب الأنفية.

ولحسن الحظ، قد يساعد الحفاظ على شرب الماء في منع حدوث ذلك، حيث أوصى الخبير بشرب ما لا يقل عن لترين يوميًا.

3- جفاف العين وتهيجها

على غرار الاحتقان، لا تؤدي الرياح الزائدة إلى تجفيف أنفك وحلقك فحسب، بل تجفف عينيك أيضًا، ما قد يؤدي إلى حدوث تهيج، الأمر الذي يعد أكثر أهمية لمن يرتدون العدسات اللاصقة لأنها تزيد من احتمالية الجفاف والتهيج.

4- تصلب الرقبة والعضلات المؤلم

أوصى الخبير بالامتناع عن توجيه المروحة إلى مناطق العضلات المؤلمة طوال الليل، لأن الهواء البارد المركز قد يجعل عضلاتك متوترة ومتشنجة، ما يسبب المزيد من الألم، وقد تلاحظ تيبس رقبتك منذ استخدام مروحة كهربائية، لذا امتنع عن استخدامها لبضع ليال لترى ما إذا كنت ستلاحظ فرقًا.