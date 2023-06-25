محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفي صدر المنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بمستشفي الصدر بالمنصوره والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولي منها والتي تضم (قسم الاستقبال).

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحو، والدكتور محمد السعيد مدير مستشفي الصدر .

وأشار المحافظ، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير القطاع الطبي من خلال تطوير المستشفيات الصحية والجامعية وانهاء جميع قوائم الانتظار لرفع المعاناة عن المرضي والمترددين علي المستشفيات.

وقال مختار، إن مستشفي صدر المنصوره كان لها دوراً بارزاً أثناء أزمة كورونا حيث كانت حائط السد الاول بالدقهلية في استقبال المرضي ، واتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية والعاملين بها علي ما قدموه للمرضي أثناء هذه الفترة الصعبة التي عاشها العالم كله وليس مصر فحسب .

وأوضح المحافظ، أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير الجارية بمستشفي صدر المنصوره بلغت 60 مليون جنيه مقسمه الي قسمين 30 مليون جنيه لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمباني من الداخل والخارج ، و 30 مليون جنيه للأساس الطبي والتجهيزات.

ووجه مختار لوكيل وزارة الصحة بتكثيف أعمال التطوير الجارية بالمستشفي والانتهاء منها وفقاً للبرنامج الزمني المقرر نهاية 2023 لتقديم الخدمات الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفي علي اكمل وجه .

وثمن المحافظ، دور وزارة الصحة علي دعمها الكامل والمتواصل للمستشفيات الصحية بالدقهلية من خلال أعمال التطوير وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.