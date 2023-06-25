عاجل
لجنه المسابقات تكشف  مواعيد دور الـ8 بكأس مصر
الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان منظومة مياه الشرب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منظومة مياه الشرب بمدينة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، واللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مدن القناة للمياه والصرف. 

واستهل الجزار، جولته بمدينة بورسعيد، بتفقد مأخذ المياه العكرة على ترعة الإسماعيلية، المغذي لمحطة تنقية المياه بالرسوة، بطاقة 400 ألف م3/يوم، بمدينة بورسعيد، للوقوف على موقف الأعمال الجارية لإحلال وتجديد بعض الوصلات، لرفع كفاءة الخط، وضمان التشغيل الآمن له، موجها بالانتهاء من تنفيذ الأعمال، اليوم.

وانتقل وزير الإسكان، لتفقد الرافع بطاقة 300 ألف م3/يوم، الذي يضخ المياه العكرة لدعم محطة التنقية بالرسوة، من خلال خطين قطر 1500 مم، حيث اجتمع مع القائمين على تشغيل الرافع، لمتابعة حالة العمل، والتحديات التى تواجه عمليات التشغيل، مؤكداً على الانتهاء من جميع الأعمال قبل حلول عيد الأضحى المبارك، مع أهمية التنسيق المستمر بين كل من شركة المياه، وإدارات الري، وهيئة قناة السويس، وكل القائمين على منظومة مياه الشرب بالمدينة، والتكاتف من أجل تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين.

كما تفقد الوزير ومحافظ بورسعيد، مسار ترعة الإسماعيلية المغذية لمحطة تنقية مياه الرسوة بمدينة بورسعيد، للاطمئنان على انتظام ضخ المياه للمحطة، وتم مناقشة واقتراح بعض الإجراءات التي تضمن ضخ المياه بالكميات المطلوبة لسد احتياجات المدينة من مياه الشرب.

 واختتم جولتهما، بتفقد محطة الرسوة لتنقية مياه الشرب ببورسعيد، للاطلاع على سير العمل بالمحطة، وضمان وصول مياه الشرب، والضخ المنتظم لسكان مدينة بورسعيد، وتم التأكيد على استمرار التنسيق الدائم بين جميع اجهزة الدولة القائمة على منظومة مياه الشرب بمحافظة بورسعيد، دون الانتظار لمن يقوم بدوره، مع إشراك المحافظة كشريك تنمية بهدف خدمة المواطن.

مواد متعلقة

رئيس جهاز النوبارية الجديدة في جولة مسائية لمتابعة أعمال التطوير

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية بسكن موظفي العاصمة بمدينة بدر

الإسكان تطرح محال وصيدلية ووحدات بسوهاج الجديدة

وزير الإسكان يُعلن الانتهاء من تنفيذ 448 مشروعًا بـ7 مراكز بأسيوط

حملة مكبرة لإزالة مخالفات بناء بمنطقة "بيت الوطن" بمدينة الشيخ زايد

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ

نائب وزير الإسكان يتابع مع الشركات الفرنسية التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف

وزير الإسكان يُتابع مستجدات الموقف التنفيذي بمشروعات مدينة قنا الجديدة
الجريدة الورقية