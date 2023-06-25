تنفيذي الشرقية يستعرض موقف تقنين أراضي أملاك الدولة

وإزالات الموجة 21..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو انجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء علي الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي الخبير الوطني، والعقيد تامر مباشر مدير إدارة المرور، والعقيد سامي إسماعيل مدير إدارة المرافق، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، والرائد رجب علي بمباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة الي أن المحافظة انتهت من تحرير 12144 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد أن تم اجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن وتسجيل 82 عقد خلال شهر يونيو الجاري ليؤكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

كما تطرق الاجتماع الي استعراض موقف تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتمت الإشارة الي ان المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية انتهت من إزالة 2499 حالة تعدي واقعة علي مساحة 304715 متر ليؤكد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون علي المخالفين مشيدا بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ المرحلة الاولي من الموجة.

كما تم عرض موقف الإعلانات خلال شهر مايو الماضي وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 507 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 814 اعلان وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 106438متغير منهم 90532 متغير ولاية المحافظة وتم الرد على 100042 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.2% ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء علي منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 524366 طلب وتم انهاء 522052 بنسبة تنفيذ 99.56 % ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

كما تم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة الي ان عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248636 وعدد الطلبات التي تم ادراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 17140 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 297 وعدد الطلبات المنتهية بلغت 15288 وعدد الطلبات غير المستوفاة من المواطنين بلغت 156109 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 16143 طلب.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.